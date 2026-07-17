EdF : Emmanuel Petit juge l’arrivée de Zinédine Zidane

Après l’élimination de l’équipe de France aux portes de la finale de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a officiellement rendu son tablier. Pour lui succéder, Zinédine Zidane devrait - sauf énorme retournement de situation - s’installer sur le banc des Bleus. Ce vendredi soir, Emmanuel Petit a d’ailleurs donné son avis sur l’arrivée de l’ancien technicien du Real et ce qu’il pouvait apporter à l’effectif tricolore.

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«Ce garçon est un alchimiste. Tout ce qu’il touche se transforme en or, comme Didier. Il a cette capacité à entrer dans la tête des joueurs, de par son charisme et son aura. Dès qu’il entre dans un vestiaire, tout le monde est au garde à vous. Tu peux même t’appeler Kylian Mbappé, tu vois Zizou arriver, c’est l’icône de tout un pays. Il est adoré dans le monde entier. Ce n’est pas quelqu’un qui s’exprime énormément mais quand il parle, il va entrer dans la tête des joueurs. Lui ne perdra pas le mojo. Il y a très peu de joueurs ou d’entraîneurs qui peuvent entrer dans une pièce et la lumière arrive. Ils n’ont même pas besoin de parler. On peut presque parler d’un gourou qui va emmener tout le monde avec lui», a confié Petit, dans Rothen s’enflamme vendredi sur RMC.