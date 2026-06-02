Équipe de France : Didier Deschamps fait passer un message à Zidane et se confie sur son avenir

La fin de l’ère Deschamps approche à grands pas. Avant de s’envoler pour les États-Unis, l’équipe de France doit jouer deux matches amicaux en France. Le premier, c’est jeudi prochain contre la Côte d’Ivoire. Comme un symbole, cette rencontre se disputera à Nantes, au stade de la Beaujoire, là où Didier Deschamps a passé quatre ans en équipe première (1985-1989) avant de filer à l’Olympique de Marseille. À cette occasion, Ouest-France a eu une idée originale : laisser plusieurs anciens Canaris faire une interview du sélectionneur national.

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Et parmi eux, l’ancien coach Raynald Denoueix a posé une question taquine à DD, à savoir si le futur ex-patron des Bleus a prévu de s’entretenir avec son successeur en guise de passage de relais. En clair : Deschamps se réunira-t-il avec Zinedine Zidane, le très probable prochain sélectionneur ? «La transmission est importante. Je sais ce que veut dire Raynald : redonner ce qu’on t’a donné. Il faudrait que mon successeur me le demande, déjà. Ce n’est pas à moi de faire la démarche. Je reste à ma place. Rudi Garcia m’a sollicité avant de prendre la Belgique. Il n’avait jusqu’ici dirigé que des clubs. J’ai échangé avec lui avec grand plaisir.»

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«Je resterai dans le football»

En attendant de voir si son successeur sera partant pour cette réunion, une autre célèbre figure du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a posé l’une des questions qui reviennent souvent sur Deschamps : que fera le Bayonnais après avoir quitté les Bleus ? Un temps annoncé dans le viseur de clubs d’Arabie saoudite, Deschamps avait fait parler de lui en étant cité parmi les possibles remplaçants d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid. Depuis, le Français a été devancé par José Mourinho. Aujourd’hui, DD n’a en tout cas pas encore tranché selon ses dires.

«Je ne sais pas. Je n’ai pas pris de décision pour l’après. Je sais que ce sera différent et que l’équipe de France va me manquer. Je ne m’interdis rien. Si ça doit passer par une période inactive… Je sais en tout cas que je resterai dans le football, sous une forme ou une autre. Il y a différents rôles. Je ne vais pas m’inventer musicien, danseur ou pâtissier. Mais je verrai après la compétition, donc le plus tard possible. Besoin de couper ? Quand on est sélectionneur, il y a des périodes de coupure, notamment après les grandes compétitions. Mais comme je suis en pleine forme et que je récupère vite… En tout cas, je suis un privilégié, car j’ai la chance de pouvoir choisir.» Le message est passé.