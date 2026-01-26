La nouvelle promesse de John Textor à Botafogo

L’ancien propriétaire de l’OL et actuel du Botafogo, John Textor, a promis un renfort financier significatif au club carioca pour cette semaine, mettant fin à l’interdiction de recrutement qui bloquait les nouvelles recrues. Lors d’une interview sur Arena Alvinegra, l’Américain a assuré que le conseil de Eagle, dont il est actionnaire majoritaire, avait validé l’investissement, qui permettra de régler notamment la dette liée à la venue de Thiago Almada et d’autoriser le club à recruter les joueurs souhaités.

La suite après cette publicité

Le dirigeant a également donné le feu vert à la direction sportive pour conclure des transferts selon Globo, garantissant que tous les renforts ciblés pourront signer avant la fermeture du mercato le 3 mars. John Textor a confirmé qu’il sera présent au stade Nilton Santos lors de la première journée du Brasileirão contre Cruzeiro, et qu’il n’a aucunement l’intention de quitter le club malgré les critiques, affirmant qu’il est « le propriétaire qu’il faut pour ce club » et qu’il poursuivra son engagement au Botafogo.