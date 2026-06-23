PSG : Yanis Khafi va signer en Serie B

En fin de contrat stagiaire cet été au PSG, Yanis Khafi est sur le point de trouver un nouveau point de chute. Selon nos informations, le milieu de terrain de 20 ans va rejoindre le club de Carrarese, club de Serie B qui vient de terminer 12e de son championnat. En septembre, Luis Enrique l’avait notamment convoqué dans son groupe lors d’un match face à Auxerrre (il n’était pas entré en jeu).

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Capable de jouer milieu défensif, comme un cran plus haut, ce profil technique est un vrai titi parisien. Il a fait toutes ses classes au PSG depuis la pré-formation, et évoluait essentiellement avec le groupe Espoirs cette saison. Le natif d’Ermont avait aussi été aperçu en Youth League, étant même capitaine face à l’Atalanta Bergame en septembre.