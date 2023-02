Chelsea veut laisser du temps à Graham Potter

Chelsea ne veut pas reproduire les erreurs du passé. Alors que trois entraîneurs différents se sont assis sur le banc des Blues en l’espace de deux ans, The Athletic informe que la direction du club londonien a la ferme intention de faire confiance à Graham Potter. Chelsea veut juger le technicien anglais de 47 ans sur la durée et fera le bilan en années, pas en mois ou en matchs.

Todd Boehly et sa bande attendent évidemment des progrès dans les prochaines semaines, mais ils sont aussi conscients que Potter a rejoint un projet en cours de saison, et que les circonstances (beaucoup de recrues, blessures) demandent de la patience. Chelsea pointe à la 9e place en Premier League et confirme en tout cas ses difficultés avec Graham Potter, qui est arrivé de Brighton le 8 septembre dernier.

