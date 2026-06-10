EdF : Théo Hernandez donne son favori pour la Coupe du Monde 2026

À quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Théo Hernandez s’est confié à AS depuis Clairefontaine. Interrogé sur les favoris du tournoi, le latéral gauche d’Al Hilal a notamment cité l’Espagne parmi les principaux prétendants au sacre mondial, aux côtés de plusieurs autres grandes nations. «L’Espagne est favorite. Nous sommes aussi dans la course. Je pense que l’Allemagne est également présente, ainsi que d’autres grandes équipes. Il y a beaucoup de très bonnes équipes. C’est pourquoi je dis cela. Même certaines équipes qui, à première vue, ne vous poseront aucun problème, peuvent vous en donner. Comme je l’ai dit, nous devons y aller étape par étape et nous concentrer uniquement sur nous-mêmes. C’est vrai que nous sommes une équipe incroyable. Pour moi, nous sommes la meilleure équipe, mais nous devons y aller étape par étape».

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Et concernant les chances des Bleus, l’ancien joueur de l’AC Milan reste prudent. «Tout le monde dit que nous sommes les favoris pour remporter la Coupe du Monde. Mais il est vrai que gagner une Coupe du Monde est loin d’être facile. De nombreuses équipes jouent à un niveau exceptionnel. Nous devons y aller étape par étape. Nous débutons le 16 contre le Sénégal, qui est notre match le plus important, et nous devons l’aborder étape par étape». Réponse dans un peu plus d’un mois en terres américaines.