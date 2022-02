Mercato : le Real Madrid active le plan B !

Irréalisable. Voilà comment As juge l'opération Erling Haaland pour l'été prochain, du côté du Real Madrid. Le club merengue laisserait donc filer l'opportunité de recruter le Norvégien au prix de sa clause libératoire de 75 M€, confronté à une sévère concurrence, à l'arrivée espérée de Kylian Mbappé et à l'indispensable présence de Karim Benzema, qui ne compte pas céder sa place comme ça.

La suite après cette publicité

Mais le Real Madrid n'est pas un club à se laisser dicter sa loi sur le marché des transferts. Et s'il désire recruter un buteur, alors il n'hésitera pas. Le journal As rapporte donc que l'option Robert Lewandowski est toujours considérée comme viable, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il arrive en fin de contrat en 2023 et il sera en position de force pour négocier un départ du Bayern Munich, ce qui semble être sa priorité.

Lewandowski veut le Real Madrid

Si le club bavarois veut toucher quelques millions (un montant entre 30 et 40 M€ est évoqué), il faudra le vendre dès l'été prochain. Et le Real Madrid est considéré comme le grand favori pour l'accueillir puisque c'est là que souhaite atterrir le buteur polonais âgé de 33 ans, vainqueur des deux dernières éditions du prix The Best. Ensuite, son salaire, aux alentours de 12 M€ net par saison, se situe dans les tarifs exercés par le Real Madrid pour la plupart de ses joueurs, tels Benzema, Modric ou plus récemment Alaba.

Enfin, avec ses folles statistiques, Lewandowski affiche un meilleur rendement face au but que Karim Benzema, mais aussi la potentielle future recrue Kylian Mbappé. Le Real Madrid peut-il dire non à la perspective de recruter Lewandowski l'été prochain alors que tous les voyants sont au vert ? L'option existe clairement et le plan B initial pourrait bien devenir le plan A.