OL : le XI de rêve de Jean Lucas avec Marcelo Guedes

Depuis le 13 mars et la décision du conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP), il n'y a plus de Ligue 1 et de Ligue 2 en France. Les instances travaillent donc sur la suite de cette saison 2019-2020 mais en attendant, les joueurs doivent s'entraîner et garder la forme à la maison. Arrivé l'été dernier dans le Rhône, Jean Lucas a également profité de cette période pour dévoiler son XI de rêve au média du club rhodanien. Une équipe pour le moins surprenante.

Dans les cages, on retrouve son coéquipier à l'OL Anthony Lopes. Le gardien portugais peut compter sur une défense à quatre composée de Rafael, Sergio Ramos et les deux Marcelo, le défenseur central des Gones et le latéral gauche du Real Madrid ! Dans l'entrejeu, Jean Lucas a choisi Camilo, qui a signé en faveur de l'OL lors du dernier mercato hivernal. Le milieu brésilien s'est ensuite associé à Bruno Guimarães. Enfin, sur le plan offensif, Lionel Messi est aligné aux côtés de Cristiano Ronaldo et Neymar. À noter que Cláudio Caçapa a été choisi comme entraîneur.