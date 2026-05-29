Le Barça veut faire le gros coup Josko Gvardiol

Le FC Barcelone ne perd pas de temps. Les Culés ont déjà bouclé l’arrivée d’Anthony Gordon (Newcastle). Ils sont aussi proches de faire signer Bernardo Silva selon la presse portugaise. En Catalogne, le milieu de terrain pourrait être accompagné de deux joueurs qu’il a connus chez les Skyblues. Le premier est Julian Alvarez (Atlético de Madrid), qui est la priorité offensive. Mais la concurrence est féroce.

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Le second est Josko Gvardiol. Selon la COPE, les pensionnaires du Camp Nou travaillent sur le transfert du polyvalent défenseur. Sous contrat jusqu’en 2028 à City, le joueur de 24 ans ne serait pas contre un départ cet été. Récemment, son nom a été cité au Bayern Munich et au Real Madrid. On peut ajouter le Barça à la liste de ses prétendants.