Serie A : Salvatore Bocchetti remplace Gabriele Cioffi à Vérone

Alors que Diego Lopez était pressenti, c'est bien Salvatore Bocchetti, l'entraîneur de l'équipe jeune du Hellas Vérone qui a été officiellement choisi par le président du club Maurizio Setti comme successeur de Gabriele Cioffi sur le banc de l'équipe première. Il est une figure très populaire à Vérone, chez les dirigeants comme les tifosi, où il était déjà apprécié la saison dernière en tant qu'adjoint d'Igor Tudor. Même s'il a annoncé s'inscrire en Master fin de saison, le jeune tacticien italien n'est pas encore en possession de la licence UEFA Pro qui lui permet de prendre les rênes d'une équipe professionnelle. Si la Fédération lui a accordé une dérogation valable un mois, il aura besoin d'un tuteur en possession d'une licence pour l'accompagner et ainsi se conformer à la réglementation fédérale.

«Le club m'a demandé de l'aide et j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Je donnerai tout et nous donnerons tout, à commencer par le match de dimanche contre Milan. Ces jours-ci, j'ai principalement travaillé sur l'aspect mental. On verra dans les prochaines semaines si j'ai été un bon 'médecin'. On va se concentrer sur le pressing, l'agressivité et les duels. Je suis conscient de l'importance de mon rôle. J'ai certainement beaucoup d'enthousiasme et d'envie de débuter», a déclaré Salvatore Bocchetti en conférence de presse. Actuellement 18ème du championnat italien, Vérone doit rapidement trouver des solutions à ses maux.