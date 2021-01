Tottenham confiant pour une prolongation d’Heung-Min Son

Quel avenir pour Heung-Min Son ? À 28 ans, le sud-coréen est surement dans la forme de sa carrière et son duo avec Harry Kane met à genou le reste de l’Angleterre. Alors que les cadors européens lui font les yeux doux, les Spurs espèrent évidemment pouvoir garder leur attaquant le plus longtemps possible. Même si son contrat ne s’achève quand 2023, les dirigeants londoniens souhaitent blinder « Sonny » pour dissuader la concurrence.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Telegraph, le président de Tottenham Daniel Levy aurait fait de la prolongation de Son une priorité et les discussions seraient même en cours pour pouvoir garder l’ancien attaquant du Bayer Leverkusen au-delà de 2023. Une augmentation salariale devrait accompagner ce nouveau bail, mais aucune annonce ne sera faite prochainement à ce sujet, à cause des soucis économiques que rencontre le club, liés à la crise de la Covid-19. Le milieu de terrain français, Moussa Sissoko, est aussi en négociations avancées pour une prolongation dont le contrat s’achève également en 2023. L’ancien joueur de Newcastle est toujours dans les plans de José Mourinho, et il pense que l’entraineur portugais peut permettre aux Spurs de passer un cap et de remporter un trophée. Concernant Harry Kane, le compère de Son en attaque, aucune discussion n’est en cours pour le moment. Son contrat s’achève en 2024 et il n’est donc pas la priorité des dirigeants actuellement.