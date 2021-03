Liga : victoire en fin de match de l’Athletic Bilbao face à Grenade

L’Athletic Bilbao recevait ce dimanche soir Grenade à San Mamés pour le compte de la 26ème journée de Liga. Rencontre entre deux équipes du milieu de tableau, avant le début du match, l’Athletic était 12ème et Grenade 10ème.

L’équipe basque avait débuté la rencontre de la meilleure manière possible en ouvrant le score dès la 3ème minute par l’intermédiaire de Villalibre. 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Raul Garcia avait loupé un pénalty (73e) avant que Jorge Molina ne vienne égaliser à la 78ème minute. Mais à la 93ème minute, Berenguer inscrivait le but de la victoire dans les dernières secondes. 2-1 score final. Victoire de l’équipe de Marcelino dans cette rencontre et bonne opération pour l’Athletic qui monte à la 8ème place du classement. Grenade peut avoir des regrets de ne pas avoir su tenir le score et reste 10ème.

Le classement de la Liga