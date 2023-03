Bayern Munich : les 7 joueurs qui ont eu la peau de Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

Julian Nagelsmann est tombé de très haut. Recruté par le Bayern Munich en 2021 pour mener un projet sur le long terme, le technicien allemand a été remercié dix-huit mois plus tard. Dans son dos, les Bavarois ont négocié avec Thomas Tuchel. Un coach avec lequel ils sont rapidement tombés d’accord. Nagelsmann, qui devait être reçu vendredi afin d’être mis au courant, a appris la nouvelle dans la presse car une taupe au sein du club a fait fuiter la nouvelle. Il a été officiellement démis de ses fonctions vendredi, lui qui va toucher le jackpot.

Courtisé par Tottenham, l’entraîneur de 35 ans a été très déçu et touché par la fin de son aventure au Bayern Munich. Les pensionnaires de l’Allianz Arena lui reprochaient plusieurs choses, notamment son attitude, le manque de progression des joueurs ainsi que les résultats. Son entente avec une partie du vestiaire a aussi été mentionnée dans les médias allemands. En effet, Julian Nagelsmann n’a jamais fait l’unanimité. L’an dernier déjà, ses relations avec Robert Lewandowski étaient plutôt fraîches.

Plusieurs joueurs n’étaient pas fans de Nagelsmann

Cette saison, il s’est mis à dos plusieurs joueurs selon Bild. En tête de liste, on retrouve Manuel Neuer et Sven Ulreich. Ces derniers n’ont pas apprécié l’éviction de Toni Tapalovic, l’entraîneur des gardiens. Le coach a été à l’initiative de cette mise à la porte car il soupçonnait Tapalovic de faire fuiter des informations. Son départ a été un choc pour Neuer, qui a d’ailleurs enchaîné les interviews coup de poing sur le sujet. Bild ajoute que d’autres éléments n’étaient pas fan de Nagelsmann.

Serge Gnabry, qui multipliait les séjours à Paris entre deux matchs, Leroy Sané et Jamal Musiala sont aussi cités. Plus étonnant, les recrues Sadio Mané et João Cancelo, qui a été prêté cet hiver, ne seraient pas séduits par le style du coach allemand. Bild ajoute que Thomas Müller était plutôt neutre concernant le technicien né en 87. Ce dernier avait aussi des partisans dont Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt ou encore Benjamin Pavard. Le vestiaire munichois était donc très divisé concernant le cas Nagelsmann. Il reste à savoir si le groupe sera d’accord concernant Thomas Tuchel.