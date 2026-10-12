Ligue 2 : Dijon surclasse Metz

Pour sa toute première sur le banc du FC Metz, Grégory Proment a connu un véritable cauchemar lors de la défaite des siens à Dijon (4-2) en clôture de la 8e journée de Ligue 2. Complètement dépassés en première période et plombés par leurs erreurs défensives, les Grenats ont encaissé trois buts en l’espace de douze minutes avant que Pape Moussa Fall ne réduise la marque avant la pause (3-1). La seconde mi-temps n’a guère montré de révolte messine, Dijon corsant même l’addition avant que l’attaquant messin ne s’offre un doublé anecdotique en fin de rencontre (4-2, 88e).

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Privé de plusieurs éléments cadres comme Téji Savanier ou Nampalys Mendy, les pensionnaires de Saint-Symphorien concèdent un revers inquiétant qui le relègue à la dixième place du classement, déjà distancé de neuf points par le leader stéphanois. Une réaction immédiate est désormais attendue dès ce samedi au stade Saint-Symphorien avec la réception de Sochaux pour tenter de lancer l’aventure de Grégory Proment à Metz.