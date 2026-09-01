Ligue 1
Nice annonce l’arrivée de Niels Nkounkou
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@Maxppp
L’OGC Nice vient d’officialiser l’arrivée de Niels Nkounkou, latéral gauche français âgé de 25 ans. «L’OGC Nice est heureux d’annoncer l’arrivée de Niels Nkounkou. Le latéral gauche de 25 ans rejoint le Gym sous forme de prêt avec option d’achat en provenance de l’Eintracht Francfort», annonce le communiqué officiel.
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Protéger. Percuter. Déborder. Recommencer. 🔁 pic.twitter.com/NZ55txfl3J— OGC Nice (@ogcnice) September 1, 2026
Nkounkou évoluait du côté de l’Eintracht Francfort depuis 2023 après son passage à l’AS Saint-Etienne. Formé à Marseille, il retrouve donc la Ligue 1 et viendra concurrencer Melvin Bard, resté chez les Aiglons.
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