Le gouvernement chinois réagit à la polémique autour de Kylian Mbappé

La polémique autour de Kylian Mbappé prend une nouvelle dimension en Chine. Après la rupture de plusieurs contrats publicitaires avec les entreprises Dongpeng et Mengniu, l’attaquant du Real Madrid est désormais critiqué par les autorités chinoises, alors qu’un troisième sponsor se serait également retiré. Pékin a réagi aux propos tenus par le Français dans l’émission The Bridge, où il expliquait rire d’un mème associant son visage à celui de Mao Zedong, ancien dirigeant chinois qu’il qualifiait de « dictateur ». « Tout propos ou tout acte qui blesse les sentiments du peuple chinois se heurte naturellement à un rejet commun de la part de l’ensemble de la société chinoise », a déclaré Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’un point presse.

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Une prise de position officielle qui illustre l’ampleur prise par cette affaire, au lendemain de la deuxième place de Mbappé au Ballon d’Or 2026. Les conséquences pourraient également dépasser le cadre commercial. Selon la presse espagnole, la télévision d’État chinoise aurait suspendu la diffusion des rencontres de La Liga à la suite de cette controverse. Le dossier prend ainsi une dimension diplomatique et médiatique, alors que les déclarations de Mbappé sur Mao Zedong continuent de susciter des réactions en Chine. Pour le capitaine des Bleus, déjà privé du Ballon d’Or au profit de Harry Kane, cette polémique ouvre un nouveau front loin des terrains.