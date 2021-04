Stade Rennais : Damien Da Silva tenté par un départ à l'étranger

Plus le temps avance et plus l'avenir de Damien Da Silva semble s'écrire loin du Stade Rennais. En fin de contrat, le défenseur a reçu une proposition de deux années supplémentaires mais n'a toujours pas donné sa réponse. Le capitaine rennais hésite à poursuivre l'aventure. Comme il l'a révélé en conférence de presse vendredi, avant le déplacement à Reims, il se laisserait bien tenter à 32 ans par une expérience à l'étranger, lui qui a été approché par l'AEK Athènes selon Ouest France.

«Rennes est un très bon club pour moi. C’est un grand club en Ligue 1. Je suis bien ici. Après, je ne m’en suis jamais caché, même quand je suis parti de Caen, j’ai très envie d’aller à l’étranger. Mais je suis ici, car j’aime ce club et je m’y sens bien. Mes agents travaillent pour moi, je n’ai pas eu ce contact-là. Je ne suis pas en fin de carrière, mais c’est vrai que ce n’est pas à 40 ans que je vais partir à l’étranger. » Le temps presse pour Damien Sa Dilva.