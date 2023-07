PSG : l’absence de Kylian Mbappé fait enrager les supporters japonais

La suite après cette publicité

Vendredi, Kylian Mbappé (24 ans) a été écarté par le PSG. Le club de la capitale ne l’a pas convié à la tournée de pré-saison en Asie. Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe. L’absence du Français a fait couler beaucoup d’encre. Elle a aussi agacé pas mal de monde.

En effet, RMC Sport, présent au Japon où le PSG est en stage, a interrogé plusieurs supporters et fans présents sur place. Plusieurs d’entre eux sont très remontés alors qu’ils ont fait le voyage spécifiquement pour voir la star française. Nora, venue de Taïwan et interrogée par nos confrères, a parlé d’arnaque et de scandale. Un autre estime qu’il aurait dû être prévenu en amont. Mais cette décision a été prise vendredi après le match amical, soit à la veille du départ pour le Japon.

