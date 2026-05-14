Coupe du Monde 2026 : la liste des 26 de l’Équipe de France

La Coupe du monde 2026 va bientôt débuter. Prévu le 11 juin prochain, le lancement de la compétition fait saliver tous les amoureux de football. Pour les supporters de l’Équipe de France, l’attente sera un peu plus longue. Placés dans le groupe I, les Bleus débuteront leur tournoi le mardi 16 juin à 21 avec un sacré choc contre le Sénégal. Quelques jours plus tôt, la préparation offrira aux Tricolores des matches contre la Côte d’Ivoire (jeudi 4 juin) et l’Irlande du Nord (lundi 8 juin).

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Des échéances importantes qui s’annoncent pour le sélectionneur Didier Deschamps qui veut finir en beauté. Dirigeant sa quatrième Coupe du monde comme sélectionneur, celui qui a été quart de finaliste en 2014, vainqueur en 2018 et finaliste en 2022 rêve d’un magnifique parcours pour terminer son aventure de 14 ans à la tête des Bleus. Ce jeudi 14 mai sur le plateau de TF1, il a annoncé les 26 joueurs qui feront partie du voyage.

Risser, Lacroix et Mateta comme surprises, pas de Camavinga

Ainsi sur les 26 joueurs appelés pour la Coupe du monde 2022, ils ne sont que onze à faire le voyage pour cette Coupe du monde prévue au Canada, aux États-Unis et au Mexique. On y retrouve Jules Koundé, William Saliba, Dayo Upamecano, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. À ces joueurs se sont rajoutés de nouveaux cadres qui se sont imposés en quatre ans.

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Dans les buts, Mike Maignan sera là tout comme Manu Koné dans l’entrejeu ou encore Rayan Cherki, Michael Olise, Bradley Barcola et Désiré Doué. Champion du monde en 2018 et blessé en 2022, N’Golo Kanté sera l’un des rares à pouvoir rêver d’une deuxième étoile avec Kylian Mbappé, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Enfin, on retrouve quelques surprises dans cette liste avec le retour de Jean-Philippe Mateta en attaque, de Maxence Lacroix en défense et le buteur lensois Robin Risser comme troisième gardien.

La liste complète de la France pour la Coupe du Monde 2026 :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais) et Robin Risser (Racing Club de Lens)

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Défenseurs : Theo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Malo Gusto (Chelsea), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal) et Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) et N’Golo Kanté (Fenerbahçe)

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Attaquants : Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Geramin), Rayan Cherki (Manchester City), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter Milan), Maghnés Akliouche (AS Monaco), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) et Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)