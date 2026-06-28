CdM 2026, Brésil : un joueur s’est ridiculisé en conférence de presse avant le Japon

Dans le contexte de ce 16e de finale de Coupe du Monde 2026 entre le Brésil et le Japon, programmé ce lundi à Houston, la rencontre a déjà pris une tournure particulière en amont. Les Samouraïs Bleus, invaincus en phase de groupes, défient une Seleção en pleine montée en puissance, dans ce qui constitue l’une des affiches les plus attendues de ce début de phase à élimination directe. Mais avant même le coup d’envoi, l’un des joueurs brésiliens, Rayan, a cristallisé l’attention lors de la conférence de presse d’avant-match.

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🇧🇷 🇯🇵 | Bon, Rayan va devoir un peu bosser sur ses connaissances autour de l’équipe du Japon. pic.twitter.com/hc0ux62262 — Feuille de Match (@fdematch) June 27, 2026

Titularisé sur le côté droit en l’absence de Raphinha face à l’Écosse, le Brésilien s’est retrouvé en difficulté lorsqu’un journaliste japonais l’a interrogé sur le Japon et les joueurs les plus dangereux de sa formation. Visiblement pris de court, Rayan a reconnu ne pas connaître précisément les forces en présence, expliquant ne pas avoir étudié les vidéos de l’équipe japonaise, tout en qualifiant malgré tout le Japon de « bonne équipe qualifiée ». Une déclaration maladroite qui a rapidement fait réagir, à la veille d’un choc de très haut niveau en Coupe du Monde. Carlo Ancelotti n’a pas dû apprécier.