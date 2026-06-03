Commission de discipline : l’OL et Brest sanctionnés

La saison de Ligue 1 est terminée depuis plus d’une dizaine de jours, mais cela n’a pas empêché la LFP de se réunir ce mercredi pour statuer sur les incidents en tribunes lors de OL-Lens et Brest-Angers. Et l’instance du football français a décidé de sanctionner l’OL et Brest dans ces dossiers.

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Pour « l’usage massif d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées », les supporters lyonnais sont sanctionnés d’une « fermeture partielle pour un match avec sursis de la tribune Sud du Groupama Stadium. » Du côté de Brest, même sanction. « Fermeture pour un match ferme par révocation du sursis et un match avec sursis de la tribune Quimper du Stade Francis-Le Blé. »