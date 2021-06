Euro 2020, Espagne : pas de nouveau cas de Covid-19

Luis Enrique et le peuple espagnol peuvent souffler. La Roja vient d'annoncer qu'aucun nouveau membre de la sélection n'a été testé positif au Covid-19 après les derniers tests PCR effectués ce vendredi sur l'ensemble des joueurs et du staff, et ce pour le troisième jour consécutif. Une bonne nouvelle donc pour l'Espagne, dont le cas fait énormément parler depuis plusieurs jours après le test positif de Sergio Busquets.

Les hommes sélectionnés pour disputer l'Euro 2020 avaient été placés à l'isolement et Luis Enrique avait été contraint de convoquer de nombreux joueurs, plus des Espoirs, en marge du groupe en cas de nouveau test positif au coronavirus. «Les services médicaux de la RFEF (fédération espagnole de football, NDLR) continueront dans les prochains jours à effectuer des tests préventifs sur tous les joueurs convoqués pour l'Euro, le staff technique et les membres de la bulle parallèle», précise notamment le communiqué de la sélection espagnole, qui affrontera la Suède lundi (21h) pour son entrée en lice à l'Euro 2020.