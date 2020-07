AC Milan : la mise au point de Zlatan Ibrahimovic sur son avenir

En fin de contrat avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) ne sait pas encore s'il poursuivra l'aventure au sein du club lombard. Auteur de sept réalisations cette saison en Serie A, l'attaquant suédois ne souhaite visiblement pas mettre un terme à sa carrière. Au lendemain du résultat nul obtenu par les Rossoneri (1-1) face à l'Atalanta, l'ancien Parisien a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux. Une sorte de mise au point sur son avenir, avec un message limpide : Ibrahimovic n'est pas encore décidé à raccrocher les crampons.

« Vous pensez que je suis fini, que ma carrière est bientôt terminée ? Vous ne me connaissez pas. J’ai dû me battre toute ma vie. Personne ne croyait en moi, alors j’ai dû croire en moi. Certaines personnes ont voulu me briser mais elles n’ont fait que me rendre plus fort. D’autres ont voulu profiter de moi, ils m’ont rendu plus intelligent. Et maintenant, vous pensez que je suis fini ? Je n’ai qu’une chose à dire : je ne suis pas comme vous parce que je ne suis pas vous. Je suis Zlatan Ibrahimovic. Je ne fais que m’échauffer », a ainsi commenté le buteur suédois. L'AC Milan va-t-il offrir un nouveau bail à Zlatan Ibrahimovic dans les prochaines semaines ? Tout reste ouvert dans ce dossier...