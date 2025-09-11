Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi dévoile ce qu’il attend de Pavard

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dernière recrue en date de ce mercato agité, mais non pas la moins prestigieuse, Benjamin Pavard pourrait connaitre ses débuts dès demain avec l’OL face à Lorient au Vélodrome (20h45). Défenseur central et latéral droit, le champion du monde 2018 a été recruté (en prêt avec option d’achat depuis l’Inter Milan) pour sa polyvalence, ses qualités et son expérience du haut niveau. Roberto De Zerbi mise beaucoup sur lui cette saison.

«Je m’attends à ce que Pavard soit le joueur qu’on connaît, qu’il apporte son expérience et sa personnalité, énumère le coach italien en conférence de presse ce jeudi. Il a voulu venir de manière très enthousiaste, ça nous rend heureux que les Français savent ce que l’OM représente. J’aime l’idée d’entraîner cette équipe parce que c’est un groupe fort. Il faudra être prêt en peu d’entraînement.»

Pub. le - MAJ le
