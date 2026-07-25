Les dessous de la méga offre du Real Madrid pour Yan Diomandé

La nouvelle est tombée hier. Le Real Madrid a formulé une première offre de 100 M€ pour s’offrir Yan Diomandé. Certaines sources évoquent un chèque de 90 M€, plus 10 M€ de bonus. Les chiffres se ressemblent à peu près et ce n’est finalement pas là le plus important. Cible de longue date du PSG, qu’il souhaite toujours rejoindre selon nos informations, cette première offensive est tout de même un tournant dans ce dossier, même si le RB Leipzig a refusé.

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Depuis le début, le club allemand est clair. Il veut bien négocier le transfert de l’ailier ivoirien dès cet été, mais à la condition de le conserver cette saison. Il est en position de force avec un contrat jusqu’en 2030. Le joueur de 19 ans n’est arrivé qu’il y a un an seulement pour 20 M€ en provenance de Leganés. 46 matchs toutes compétitions confondues plus tard, 15 buts et 11 passes décisives, la pépite a mis l’Europe à ses pieds, la Coupe du Monde venant même confirmer cette tendance.

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Une cible prioritaire pour Mourinho

«Notre intention est clairement que Yan Diomande joue pour le RB Leipzig l’année prochaine», indiquait encore récemment Marcel Schäfer, le directeur sportif du RBL. Pour l’éloigner du club allemand, il faudra sans doute proposer 120 ou 130 M€, mais pour un transfert définitif dans un an. Ça commence à faire beaucoup de conditions. Le jeu des négociations fera sans doute bouger les lignes. Toujours est-il que si la Casa Blanca est passée à l’action, c’est qu’elle est convaincue des qualités de Diomandé.

José Mourinho a réclamé auprès de la direction avoir besoin d’«encore plus de vitesse» dans la zone offensive. L’Ivoirien dispose de ces qualités, en plus d’être en capacité de faire des différences sur les deux ailes. Il est surtout très efficace avec de l’espace pour se projeter. Aussi, il est représenté par l’agence Roc Nation Sports, la société américaine de Jay-Z, la même que Vinicius Jr avec une prolongation est négociée de longue date, sans trouve d’issue pour le moment. Enfin, Leganes regarde ce dossier d’un bon œil. Il y a un an, le club espagnol a négocié un pourcentage à la revente de l’ordre de 10 %.