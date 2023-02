PSG : plus de 25 000 billets vendus pour l’entraînement ouvert au public

La suite après cette publicité

Fédérer, c’est l’objectif du PSG à travers cette initiative. Le club de la capitale, qui va rouvrir ce vendredi (17h30) au public les portes d’un entraînement du club pour la première fois depuis 2011, génère de nombreuses convoitises auprès de ses supporters. Alors que 15 000 billets avaient déjà été réservés ce mardi selon France Bleu, 25 000 sont recensés aujourd’hui d’après RMC Sport.

Un rendez-vous excitant et immanquable pour les fans les plus transis du club, qui pourront être au plus près de leurs joueurs. À moins de 48h du Classique face à l’OM au Vélodrome (dimanche, 20h45), déterminant dans la course au titre en Ligue 1, ce sera également l’occasion pour les supporters de soutenir leur équipe qui traverse une période délicate depuis plusieurs semaines, et qui avait déjà été battue par le rival marseillais il y a deux semaines, en Coupe de France (2-1).

