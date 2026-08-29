Liverpool : la petite déclaration d’Andoni Iraola sur Barcola

Après le match nul de Liverpool à Anfield contre Nottingham Forest (2-2) ce samedi, Andoni Iraola a été interrogé sur le mercato de son équipe, et notamment la venue de Bradley Barcola. D’après la presse anglaise, tout est bouclé pour un transfert estimé à 140 M€, bonus compris.

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« Je ne peux rien vous dire de différent pour le moment, assure le coach espagnol des Reds en conférence de presse. Il se passe des choses. Maintenant, nous devons attendre et nous avons hâte de réunir l’équipe, le 2 septembre, et de dire : "voilà, nous y sommes." »