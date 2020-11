Manchester City a un nouveau plan pour Lionel Messi

L'été dernier a été mouvementé pour Lionel Messi. En effet, la Pulga a subi avec son équipe, le FC Barcelone, une réelle humiliation contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (défaite huit buts à deux). Dans la foulée, il a indiqué, via une lettre recommandée, à ses dirigeants, sa volonté de quitter son club de toujours. Finalement, ses patrons s'appuyant sur son contrat, la Pulga a dû rester en Catalogne.

Pourtant sa porte de sortie était toute trouvée : Manchester City. Il aurait ainsi rejoint Pep Guardiola qu'il a connu au Camp Nou et son ami argentin Sergio Agüero. Mais comme susmentionné, l'affaire n'a pas été réglée. En fin de contrat dans un an, beaucoup de prétendants commencent à débouler. Ce serait ainsi le cas du Paris Saint-Germain, même si cette information a depuis été démentie.

Il veut connaître l'avenir de Guardiola et Agüero

Mais les Citizens sont toujours dans la boucle si on en croit les informations de Mundo Deportivo ce dimanche matin. Les pensionnaires de l'Etihad n'ont pas renoncé à le signer. Le joueur attend lui de connaître le prochain président du FC Barcelone afin de savoir quel sera le nouveau projet. Toutefois, en Angleterre on est confiant. La proposition est claire : rejoindre Manchester City puis finir sa carrière dans le club filial, aux États-Unis, à New York.

Finir sa carrière au pays de l'Oncle Sam plairait d'ailleurs à la Pulga. Selon El Chiringuito, Messi souhaiterait aussi être assuré que Pep Guardiola et Sergio Agüero resteront dans le club. Si toutes ces préoccupations trouvent des réponses positives, on pourrait donc assister au transfert de Lionel Messi. Chose encore impensable il y a à peine une année…