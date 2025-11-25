Rafael Nadal donne un précieux conseil à Lamine Yamal

Depuis le début de saison, Lamine Yamal est décrié. Après un passage à la majorité qui avait déjà agacé avec une soirée qui avait suscité l’indignation en Espagne, le jeune prodige du FC Barcelone a également fait grincer des dents avec sa relation courte et controversée avec l’artiste Nicky Nicole. En attendant, l’ailier droit de 18 ans reprend des couleurs sur le terrain après une pubalgie et peut compter sur les précieux conseils de Rafael Nadal. Interrogée par Movistar, la légende du tennis, pourtant supportrice du Real Madrid, a tenu à apporter quelques petits conseils à la pépite du football espagnol.

« Il devrait s’entourer de personnes qui le soutiennent véritablement et qui sont assez intelligentes pour écouter ce que les personnes qui réussissent préfèrent ignorer. Il devrait s’entourer de personnes qui veulent sincèrement son bonheur, et il devrait savoir les écouter, ce qui n’est pas toujours facile quand on est une personnalité aussi célèbre, sous les feux des projecteurs. C’est important pour lui, vu son jeune âge, a indiqué Nadal. Il doit s’entourer de personnes qui lui seront bénéfiques, que ce soit sa famille ou une équipe. La réalité de chacun est différente, et chacun a sa propre mentalité et sa propre personnalité. Il existe de nombreux chemins vers le succès, mais la façon dont on le gère et dont on vit avec pendant des années peut faire de vous une personne équilibrée et heureuse, ou au contraire, le succès peut vous rendre malheureux, car la notoriété finit par vous consumer. »