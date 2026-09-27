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Équipe de France, Rayan Cherki sur Zinedine Zidane : "c’est une dinguerie"

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Zinédine Zidane lors d'un entraînement de la France @Maxppp

Pour beaucoup de Français, voir Zinedine Zidane devenir sélectionneur de l’Equipe de France relève du conte de fées. Légende absolue du football français, Zizou est revenu par la grande porte cet été pour prendre la suite de Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Un retour en grande pompe qui suscite forcément beaucoup d’admiration, tant en interne que pour le grand public.

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Sous le charme de l’ancien coach du Real Madrid, Rayan Cherki a expliqué la chance d’avoir Zidane comme sélectionneur avec une pointe d’humour : «c’est une dinguerie. Et pas que pour moi, pour tous les coéquipiers et pour tous les Français. On connaît tous le passé qu’il a en tant que joueur et entraîneur, donc c’est incroyable. Son aura est encore incroyable ? La mienne aussi (rires).»

Pub. le - MAJ le
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