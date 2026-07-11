Coupe du Monde 2026 : le joli message d’Antoine Griezmann à la France

Antoine Griezmann n’oublie pas les Bleus. Retraité international depuis deux ans, l’ancien attaquant de l’équipe de France était présent jeudi dans les tribunes du Gillette Stadium de Boston pour assister au quart de finale de la Coupe du Monde 2026 remporté par les hommes de Didier Deschamps face au Maroc (2-0). Accompagné de ses enfants, le nouveau joueur d’Orlando a été aperçu sur les écrans géants de l’enceinte américaine, partageant également un moment avec d’anciens coéquipiers comme Blaise Matuidi et André-Pierre Gignac.

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Après la rencontre, Griezmann a tenu à saluer la performance des Tricolores via une vidéo postée sur son compte Instagram. « What a game ! Merci les Bleus pour ces émotions », a écrit l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid et Champion du monde 2018, confirmant qu’il reste un fervent supporter de la sélection française malgré la fin de sa carrière internationale. Reste à savoir si Antoine Griezmann a ensuite pu rendre visite au vestiaire des Bleus, qui retrouveront l’Espagne en demi-finale du Mondial.