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UEFA Nations League

Angleterre : Harry Kane fracasse son penalty sur la barre face à l’Espagne

Par Sasha Nahon
1 min.
Harry Kane avec le maillot de l'Angleterre @Maxppp
Angleterre 2-2 Espagne

Harry Kane a manqué une occasion en or de s’offrir un doublé face à l’Espagne lors de cette première journée de Ligue des Nations. Déjà buteur à la 40e minute, l’attaquant anglais a obtenu une nouvelle opportunité à la 53e minute, après une faute de Rodri sur Jude Bellingham et l’intervention de la VAR, qui a confirmé le penalty.

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Comme à son habitude, Kane s’est présenté face à Unai Simón pour tenter de transformer la sanction. Mais au moment de frapper, l’Anglais a glissé et envoyé une frappe surpuissante directement sur la barre transversale. Un raté inhabituel pour le buteur anglais, qui aurait pu inscrire son deuxième but de la rencontre. Quelques minutes plus tard, l’Espagne égalisait sur un but de Baena (60e, 2-2).

Pub. le - MAJ le
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