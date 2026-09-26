Angleterre : Harry Kane fracasse son penalty sur la barre face à l’Espagne

Harry Kane a manqué une occasion en or de s’offrir un doublé face à l’Espagne lors de cette première journée de Ligue des Nations. Déjà buteur à la 40e minute, l’attaquant anglais a obtenu une nouvelle opportunité à la 53e minute, après une faute de Rodri sur Jude Bellingham et l’intervention de la VAR, qui a confirmé le penalty.

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Et Kane rate… son penalty ! L'attaquant anglais aurait pu marquer le 3e but anglais contre l'Espagne, mais c'est la barre qui repousse#ANGESP pic.twitter.com/npRkegfYCy — L'Équipe (@lequipe) September 26, 2026

Comme à son habitude, Kane s’est présenté face à Unai Simón pour tenter de transformer la sanction. Mais au moment de frapper, l’Anglais a glissé et envoyé une frappe surpuissante directement sur la barre transversale. Un raté inhabituel pour le buteur anglais, qui aurait pu inscrire son deuxième but de la rencontre. Quelques minutes plus tard, l’Espagne égalisait sur un but de Baena (60e, 2-2).