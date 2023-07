PSG : Luis Enrique a poussé pour Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Vendredi, nous vous avons annoncé en exclusivité qu’Ousmane Dembélé allait signer au PSG. Nous vous avons aussi précisé que Luis Enrique aime beaucoup le Français. Sport en dit un peu plus sur le sujet ce lundi.

Le média catalan explique que c’est le coach espagnol qui a poussé en coulisses pour que Paris recrute Dembouz. L’Asturien a rapidement analysé son groupe et il a estimé qu’il manquait d’un ailier percutant, capable de prendre la profondeur et d’amener de la vitesse. Des qualités qu’a Dembélé. Sport ajoute que sa polyvalence est un gros plus puisque l’ancien du BVB peut jouer à droite comme à gauche. Il reste à savoir si Paris ira au bout de ce dossier. Les prochaines heures sont décisives.

À lire

PSG : Milan Skriniar ne veut pas perdre de temps avec Mbappé