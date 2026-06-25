CdM 2026, Angleterre : un sorcier ghanéen a libéré Harry Kane de sa malédiction

Certains ne vont peut-être pas y croire, pourtant l’histoire est belle et bien sous nos yeux. En effet, un guérisseur ghanéen, nommé Nana Kwaku Bonsam, estimait avoir maudit le buteur du Bayern Munich, actuellement avec la sélection anglaise à la Coupe du Monde 2026, avant qu’il affronte le Ghana. Personne ne sait encore si l’attaquant a manqué de tact ou si la malédiction a fonctionné, mais ce qui est certain, c’est que Kane n’a pas marqué lors de la rencontre (0-0).

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Or, il était à deux doigts d’ouvrir le score en fin de match sur une reprise de volée. Après un cafouillage assez impressionnant dans la surface adverse, sa frappe est partie dans les airs. Kane a certainement été écœuré lors de cette deuxième journée de phases de poules, mais le sorcier a pris le temps de lui envoyer un message comme l’indique RMC Sport. « Harry, je viendrai te voir, ne le prends pas mal, nous sommes amis » aurait-il indiqué au numéro 9 de la sélection anglaise. Les hommes de Thomas Tuchel devront affronter le Panama (ce samedi à 23h00) lors de la prochaine rencontre. Kane est attendu !