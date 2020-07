Franck Ribéry confirme qu'il ne quittera pas la Fiorentina

Victime d'un cambriolage, Franck Ribéry (37 ans) avait laissé entendre que son futur à la Fiorentina pourrait être remis en question, avant qu'un ancien membre de la Viola, Sébastien Frey, calme le jeu en affirmant que son compatriote ne souhaitait pas plier bagage. Ce qu'a confirmé l'intéressé en répondant au post Instagram de l'ex-gardien florentin.

«Mon fréro merci beaucoup. Tu me connais, tu sais d'où je viens, je ne suis pas de ceux qui font machine arrière. J'ai dit, je fais ! Plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Alors en attendant, mes crampons sont chaussés et j'ai les vrais supporters, un club, une ville qui compte sur moi. Le reste m'importe peu. J'ai signé pour le violet, le vrai. Viola per sempre !»