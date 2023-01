L’hommage émouvant des joueurs de Bristol Rovers pour leur coéquipier atteint d’un cancer

C’est le genre d’image qui laisse difficilement indifférent, et qui rappelle à quel point le football peut fédérer. Bristol Rovers, pensionnaire de League One (D3 anglaise) entraîné par un certain Joey Barton, a tenu à apporter son soutien à son défenseur Nick Anderton, actuellement atteint d’un cancer des os et qui a logiquement mis sa carrière en suspens pour le combattre.

Pour cela, les joueurs, accompagnés du staff et du personnel du club, se sont rasés la tête dans une vidéo ensuite relayée sur les réseaux sociaux. À noter que le club a également ouvert une cagnotte qui a permis de récolter plus de 43 000 €. Des fonds qui seront ensuite reversés au joueur de 26 ans et à sa famille. Un bel élan de solidarité.

