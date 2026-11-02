Bayern Munich : l’annonce d’Harry Kane sur sa prolongation

Demain soir, le Bayern Munich se mesurera à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions avec son tout nouveau Ballon d’Or, Harry Kane. L’attaquant anglais de 33 ans, dont le contrat se termine à l’issue de la saison, a profité de la conférence de presse d’avant-match pour annoncer que le dossier de sa prolongation était en passe d’être finalisé.

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« Je dirais que ce n’est plus qu’une question de jours. Nous avons eu de bonnes discussions ce week-end, et aujourd’hui encore, donc oui, je sais que je n’arrête pas de dire que nous sommes proches du but, mais nous y sommes désormais extrêmement proches ; les détails ne sont que des détails, comme dans tout contrat. La plupart des points importants ont été réglés, et nous en sommes satisfaits, mais dans tout contrat, il y a une multitude de petites choses à prendre en compte, ainsi que des détails mineurs que ce sont finalement les avocats qui doivent régler. Donc oui, dans l’ensemble, je dirais que c’est une question de jours plutôt que de semaines. Les discussions se sont à nouveau bien déroulées aujourd’hui, et j’espère que nous serons en mesure de conclure un accord dans les prochains jours », a-t-il confié.