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Barça : le verdict est tombé pour Andreas Christensen

Par Samuel Zemour
1 min.
Andreas Christensen @Maxppp

Le FC Barcelone a confirmé la blessure d’Andreas Christensen. Touché samedi lors de la victoire sur la pelouse du Séville FC (1-3), le défenseur danois souffre d’une élongation à la cuisse gauche, comme l’ont révélé les examens médicaux réalisés après la rencontre. Le club catalan précise que « Christensen sera indisponible pour le moment et que l’évolution de sa blessure déterminera la date de son retour », sans communiquer de durée précise d’absence.

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Un nouveau coup dur pour le joueur de 30 ans, qui avait quitté la pelouse du Sánchez-Pizjuán très affecté peu après la reprise. Cette blessure intervient surtout alors que Christensen retrouvait de la continuité, avec sept apparitions lors des huit premiers matches officiels du Barça cette saison, dont cinq titularisations. Son indisponibilité pourrait notamment offrir davantage d’opportunités à Jules Koundé.

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