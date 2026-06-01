CdM 2026 : la liste de l’Australie avec un choix fort
Près de 4 ans après avoir décliné l’opportunité de disputer la Coupe du Monde 2022 avec l’Australie, Cristian Volpato sera bien présent au rendez-vous mondial cet été. L’attaquant de Sassuolo figure dans la liste des 26 joueurs retenus par Tony Popovic pour participer au Mondial. Né en Australie mais longtemps tourné vers une carrière internationale avec l’Italie, qu’il a représentée chez les jeunes, le joueur de 22 ans a finalement accepté de rejoindre les Socceroos.
SQUAD CONFIRMED: Introducing your CommBank #Socceroos who will represent Australia at the #FIFAWorldCup 🇦🇺— CommBank Socceroos (@Socceroos) May 31, 2026
Congratulations, lads! Go do us all proud 💚💛
📰 All the info: https://t.co/F1kuReZlxM pic.twitter.com/O7RfdOCzwK
Auteur d’une saison correcte en Serie A avec Sassuolo, où il a inscrit 2 buts et 4 passes décisives, Volpato semblait encore loin des plans de la Nazionale. Son choix de représenter l’Australie lui ouvre désormais les portes de sa première grande compétition internationale. Ainsi, il retrouvera notamment le capitaine australien Mathew Ryan. Placés dans le groupe D, les Australiens débuteront leur campagne face à la Turquie avant d’affronter les États-Unis puis le Paraguay.
La liste complète des 26 joueurs de l’Australie :
Gardiens : Patrick Beach (Melbourne City, AUS), Paul Izzo (Randers, DAN), Mathew Ryan (Levante, ESP)
Défenseurs : Aziz Behich (Melbourne City, AUS), Jordan Bos (Feyenoord, HOL), Cameron Burgess (Swansea, D2 ANG), Alessandro Circati (Parme, ITA), Milos Degenek (Apoel Nicosie, CHY), Jason Geria (Albirex Niigata, JAP), Lucas Herrington (Colorado Rapids, USA), Jacob Italiano (Grazek, AUT), Harry Souttar (Leicester City, D2 ANG), Kai Trewin (New York City FC, USA)
Milieux : Cameron Devlin (Heart of Midlothian, ECO), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo, HOL), Jackson Irvine (Sankt Pauli, ALL), Connor Metcalfe (Sankt Pauli, ALL), Paul Okon-Engstler (Sydney FC, AUS), Aiden O’Neill (New York City FC, USA)
Attaquants : Nestory Irankunda (Watford, D2 ANG), Mathew Leckie (Melbourne City, AUS), Awer Mabil (CD Castellon, D2 ESP), Mohamed Touré (Norwich, D2 ANG), Nishan Velupillay (Melbourne Victory, AUS), Cristian Volpato (Sassuolo, ITA), Tete Yengi (Machida Zelvia, JAP)
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer