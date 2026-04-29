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Ligue des Champions

La réaction de Marco Verratti après PSG - Bayern

Par Tom Courel
1 min.
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PSG 5-4 Bayern Munich

9 buts et des performances remarquables ont sublimé ce mardi soir. En effet, le PSG a dominé le Bayern Munich lors d’une superbe demi-finale de Ligue des Champions, et ce, grâce à de nombreux rebondissements hier (5-4). Le Parc des Princes a vibré pendant plus d’une heure et demie, et un ancien joueur de la capitale était notamment présent pour regarder ce choc au sommet : Marco Verratti (33 ans).

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Verratti dans sa story IG hier 📲 : « What a game, but Paris est magique ❤️😍 »
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Désormais installé au Qatar sous les couleurs d’Al Duhail, le milieu de terrain a mis en avant l’effectif de Luis Enrique. Dans sa story Instagram, l’Italien a écrit : « Quel match ! Mais, Paris est magique ». Pour rappel, celui-ci avait quitté le PSG en 2023 et aux dernières nouvelles, son amour pour l’actuel leader de Ligue 1 est resté intact.

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