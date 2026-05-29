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Ligue des Champions

PSG : Ousmane Dembélé rend hommage à Luis Enrique

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Enrique PSG @Maxppp
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À Barcelone, Ousmane Dembélé avait une réputation de joueur très irrégulier qui se blessait souvent. Depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain, l’international français s’est métamorphosé. Devenu plus efficace, Dembélé est également devenu un vrai leader d’équipe sous les ordres de Luis Enrique. Un coach qui a beaucoup compté dans la carrière de l’ancien Blaugrana.

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« Je pense que c’est l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai eu durant ma carrière, il m’a beaucoup fait progresser avec et sans ballon. Des choses tactiques qu’il me donne à chaque fois, j’essaie de répondre sur le terrain. Plus tu prends de l’âge, plus tu prends de l’expérience sur le terrain, mais j’ai aussi des joueurs incroyables autour de moi donc c’est plus facile aussi », a-t-il confié en conférence de presse.

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