Il n’y a plus aucun doute : le PSG va recruter pour remplacer Désiré Doué cet hiver. Privé du Français mais aussi de Khvicha Kvaratskhelia jusqu’à la fin de la saison (ou presque), le champion d’Europe en titre compte faire venir un joueur offensif en janvier. De nombreux noms pullulent déjà dans les médias, dont celui de l’international marocain Abdessamad Ezzalzouli (24 ans), tout simplement connu sous le nom d’Abde.

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L’ailier cartonne au Betis (3 buts en 10 matchs de Liga cette saison), et Esport3, média public catalan, rapporte que 20% du prix de son transfert reviendrait… au FC Barcelone, où était passé le joueur avant de partir pour l’Andalousie en 2023. Dans le cas où les Parisiens lèvent sa clause libératoire (60 millions d’euros), le Barça empocherait donc 12 millions d’euros. Un montant qui ferait du bien aux finances du club catalan, qui a besoin de vendre pour recruter cet hiver, alors qu’Hansi Flick a demandé du renfort en défense. Le PSG pourrait donc clairement aider les Blaugranas à recruter en janvier.