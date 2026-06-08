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Amical, EdF : l’ouverture du score de Michael Olise contre l’Irlande du Nord

Par Samuel Zemour
1 min.
Kylian Mbappé et Michael Olise @Maxppp
France 3-1 Irlande du N.

Dernière répétition pour les Bleus avant d’aller aux États-Unis. Après avoir subi une défaite contre la Côte d’Ivoire (1-2), les Français devaient rassurer contre la modeste équipe de l’Irlande du Nord, à Lille. Et après une première mi-temps plutôt fermée, les hommes de Didier Deschamps ont réussi à ouvrir le score avant la pause grâce à Michael Olise.

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En repartant de son but, Dayot Upamecano lançait une très belle transversale sur Désiré Doué, depuis l’aile gauche. Le numéro 20 tricolore pouvait donner en retrait à Ousmane Dembélé dont le tir pied gauche n’était pas bien maîtrisé, mais tombait vers Michael Olise, qui pouvait conclure du pied droit pour faire la différence (1-0, 43e).

Pub. le - MAJ le
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