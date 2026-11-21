Rien ne va plus pour Gonçalo Ramos. Recruté pour 74 millions d’euros par l’AC Milan l’été dernier, le buteur portugais était attendu comme l’une des grandes armes offensives des Rossoneri. À 25 ans, celui qui totalise 33 sélections avec la Seleção (14 buts) arrivait avec une solide expérience du très haut niveau, après ses passages à Benfica et au Paris Saint-Germain. Pourtant, quelques mois après son arrivée en Lombardie, le constat est particulièrement inquiétant. L’ancien Parisien traverse une période très compliquée et peine à répondre aux attentes placées en lui. Toutes compétitions confondues, il reste désormais sur 661 minutes sans inscrire le moindre but. Sa dernière réalisation remonte ainsi au 18 octobre dernier, face à l’Atalanta, sur penalty. Une disette qui commence sérieusement à peser pour un attaquant recruté à un tel prix.

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Une trêve internationale totalement ratée

Et ses difficultés ne se limitent désormais plus à son faible rendement en Lombardie. La trêve internationale devait justement lui permettre de retrouver de la confiance avec le Portugal, mais les deux dernières rencontres de la Seleção n’ont pas arrangé sa situation. Déjà particulièrement discret lors de la lourde défaite contre le Danemark (1-4), où il n’avait touché aucun ballon dans la surface adverse, Ramos n’a pas davantage convaincu face au pays de Galles (3-2). Remplacé après seulement 59 minutes, il n’a touché que 11 ballons, réussi quatre passes sur sept tentées et tenté une seule frappe, de la tête. Un bilan particulièrement maigre pour celui qui est appelé à prendre davantage de responsabilités à la pointe de l’attaque portugaise. D’autant que ses trois buts en trois titularisations lors des précédentes rencontres internationales avaient laissé espérer un véritable réveil.

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Mais cette mauvaise passe commence aussi à provoquer des tensions avec ses coéquipiers. Ces derniers jours, La Gazzetta dello Sport affirmait, à ce titre, que Bruno Fernandes aurait perdu patience face à son compatriote lors de la victoire contre le pays de Galles. Sur une contre-attaque, le milieu de Manchester United avait débordé sur le côté gauche avant d’adresser un centre à ras de terre dans la surface. Sauf que Ramos, qui aurait dû accompagner l’action pour tenter de reprendre le ballon, avait interrompu sa course trop tôt. Une attitude qui aurait fortement agacé le capitaine portugais, lequel n’aurait pas hésité à le lui faire savoir. Les deux hommes auraient également échangé après la rencontre, Bruno Fernandes rappelant à son coéquipier les responsabilités qui accompagnent la succession de Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque lusitanienne. Un épisode révélateur de la pression qui commence à entourer l’ancien Parisien.

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Milan s’impatiente

Au-delà de cet accrochage, c’est surtout le rendement offensif de Ramos qui interpelle. Son manque de présence dans la surface, ses difficultés à se procurer des occasions franches et son incapacité actuelle à concrétiser ses situations commencent à devenir problématiques. Son investissement dans le pressing et son travail sans ballon restent appréciables, mais ils ne suffisent plus à masquer ses lacunes dans le dernier geste. À Milan, Ruben Amorim attend, davantage de son avant-centre, même si les difficultés collectives de l’équipe et son manque de capacité à s’installer durablement dans les trente derniers mètres ne facilitent pas sa tâche. Pour un joueur qui représente un investissement de 74 millions d’euros, la marge de patience ne sera pas éternelle. Il lui faudra rapidement retrouver son instinct de buteur pour éviter que les interrogations ne se transforment en véritable crise de confiance.

Justement, Gonçalo Ramos - qui peut se targuer de trois buts et deux passes décisives depuis son arrivée à Milan - aura une nouvelle occasion de se relancer ce dimanche. Pour le compte de la 12e journée de Serie A, l’AC Milan, 4e du classement, accueillera Frosinone à San Siro et son numéro 9 aura forcément envie de profiter de ce rendez-vous pour mettre fin à sa longue disette. Face à un adversaire contre lequel les Rossoneri espéreront imposer leur jeu, l’attaquant portugais devra retrouver de la présence dans la surface et surtout cette efficacité qui lui fait cruellement défaut depuis plusieurs semaines. La pression sera importante, d’autant que les dernières images venues de la sélection portugaise n’ont rien arrangé à sa situation. À Milan comme au Portugal, Gonçalo Ramos n’a désormais plus vraiment le droit de se cacher et un réveil est logiquement attendu.