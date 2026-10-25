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Officiel Ligue 1

OM : le groupe pour la réception du Havre, avec quatre absents

Par Samuel Zemour
1 min.
Les joueurs de l'OM après la défaite à Rennes @Maxppp
Marseille Le Havre
winamax
1 1.42 N 4.80 2 5.50 1er pari remboursé

L’Olympique de Marseille reçoit Le Havre ce dimanche (17h15), au Vélodrome, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre face à la lanterne rouge du championnat, le club phocéen devra composer avec quatre absences. Blessé à une hanche, Derek Cornelius reste indisponible et pourrait encore manquer plusieurs mois de compétition. Ibrahim Gomis, Alexi Koum et Faris Moumbagna ne figurent pas non plus dans le groupe retenu pour ce déplacement en Normandie.

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Convoqué pour la première fois avec l’équipe première jeudi, lors de la défaite face à Sturm Graz (1-0) en Ligue Europa, Antoine Valero ne sera finalement pas du voyage au Havre. L’attaquant de 18 ans avait découvert le groupe professionnel à l’occasion de cette rencontre européenne, mais devra patienter avant de pouvoir prétendre à une nouvelle convocation en Ligue 1.

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