PSG-Manchester City : les joueurs sont arrivés au Parc des Princes

19h30 | Les Parisiens sont arrivés au stade

Accompagné par les forces de l'ordre, les joueurs du PSG viennent d'arriver au Parc des Princes. Ils vont pouvoir rentrer tranquillement dans les vestiaires après la traditionnelle reconnaissance du terrain.

19h20 | Le point météo

Ce soir, il fait 13 degrés à Paris au Parc des Princes. L'humidité est inférieure à 12% et le vent souffle à 8 miles par heure (13 km/h). Des conditions de jeu optimales pour une belle affiche de Ligue des Champions.

19h10 | Grosse ambiance autour de l'hôtel du PSG

18h56 | Les Citizens aiment la France

Cette saison, Man City va rencontrer pour la deuxième fois une écurie tricolore en C1. En effet, ils avaient croisé le fer avec l'OM en phase de poules. L'UEFA annonce que le bilan des Anglais face à des clubs français est le suivant : 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites (19 buts inscrits, 15 encaissés). Pour rappel, les Skyblues ont plusieurs fois chuté face à l'OL, notamment l'an dernier en quart de finale lors du Final 8.

18h54 | Retour sur le parcours de Manchester City

Pour arriver à ce stade de la compétition, Manchester City a terminé premier de son groupe avec 16 points. Les Mancuniens ont devancé Porto, l'Olympiacos et l'OM. Après cela, les troupes de Guardiola ont éliminé le Borussia Mönchengladbach en 1/8e de finale (2-0 à l'aller et au retour), avant de sortir le Borussia Dortmund en 1/4 de finale (victoires 2-1 à l'aller et au retour).

18h46 | Mitchel Bakker, l'invité surprise

Mauricio Pochettino devrait réserver une surprise dans son onze de départ. Selon les indiscrétions de Téléfoot, Mitchel Bakker sera aligné au poste de latéral gauche. Abdou Diallo était annoncé pourtant. Marquinhos, lui, sera bien titulaire dans l'axe.

18h45 | Retour sur le parcours du PSG

Dernier représentant français en Ligue des Champions, le PSG (12 points) a terminé premier de son groupe devant Leipzig, Manchester United et Istanbul BB. Ensuite, le club de la capitale a fait tomber le FC Barcelone en 1/8e de finale (victoire 4-1, 1-1) avant de s'offrir le scalp du Bayern Munich en 1/4 (victoire 3-2, défaite 1-0).

18h40 | City domine lors des confrontations en C1

Parisiens et Mancuniens se sont peu affrontés en Ligue des Champions. Et ce sont les Anglais qui ont l'avantage lors des confrontations directes avec une victoire et un nul. Au PSG d'inverser la tendance ce soir !

18h33 | Les Skyblues rêvent de Kylian Mbappé

Titulaire ce soir, Kylian Mbappé sera surveillé de près par les Mancuniens. Des Mancuniens qui sont toujours sous le charme du champion du monde tricolore. L'Equipe a révélé ce mercredi que l'équipe de Pep Guardiola rêvait toujours d'attirer le Français dans ses filets dans un futur proche. Toutefois, Paris ne compte pas le laisser filer alors que son contrat se termine en juin 2022.

18h30 | Felix Brych au sifflet ce soir

C'est l'Allemand Felix Brych qui aura la lourde tache d'arbitrer la partie de ce soir. Agé de 45 ans, il a déjà dirigé quatre rencontres jouées par Paris en Champions League. Deux victoires, un nul et une défaite : voici son bilan.

18h25 | La City de la peur

Ce n'est pas la première fois que le PSG et Manchester City croisent le fer en Ligue des Champions. Le plus marquant a sans doute été en 2016 lorsque Laurent Blanc avait improvisé en misant sur son fameux 3-5-2 en quart de finale. Les Parisiens avaient été éliminés et cela avait précipité la chute du Président. Un mauvais souvenir pour le club français qui compte bien s'en faire de meilleurs ce soir. En attendant l'affiche de ce soir, retour sur ce match ici.

18h15 | Le joli tifo du CUP au Parc des Princes

En plus d'être présents pour accompagner les Parisiens au stade, les supporters du Collectif Ultra Paris ont aussi apporté leur touche personnelle au stade avec un joli tifo. On peut y lire le message suivant : «une région, une ville tous derrière vous...en route pour le triomphe final ». De quoi donner de la force aux Parisiens !

18h10 | Les supporters du PSG sont chauds !

Absents ce soir au Parc des Princes, les supporters du Paris Saint-Germain donnent de la voix et mettent l'ambiance devant l'hôtel de leur équipe à quelques heures de ce rendez-vous capital. Les fumigènes sont de sortie !

18h07 | Le message du Collectif Ultra Paris

Alors que ce match se déroulera à huis clos, les supporters franciliens ont mis en place de nombreuses banderoles dans la ville de Paris. Le Collectif Ultra Paris a publié un message à destination des joueurs de Pochettino. «Dans les différents lieux de la capitale française, c’est une vague rouge et bleue qui est présente et qui arbore fièrement ses couleurs sur les épaules, aux fenêtres des appartements ou encore sur les panneaux de la ville. C’est une grande fierté pour nous supporters du Paris Saint Germain de voir toute une ville et une région s’élever avec ferveur derrière son club».

18h05 | Les compositions probables de ce PSG-Man City

Pour ce match cinq étoiles, Mauricio Pochettino va pouvoir sortir l'artillerie lourde puisqu'il peut compter sur pratiquement tout son groupe. Absent de longue durée, Juan Bernat manque à l'appel. Le technicien argentin devrait miser sur un 4-3-3. Keylor Navas sera titulaire avec devant lui un quatuor Florenzi-Marquinhos-Kimpembe-Diallo. Au milieu, le duo Gueye-Paredes devrait épauler le maestro Verratti. Enfin, le trio Di Maria-Neymar-Mbappé débuterait devant. En face, Pep Guardiola devrait aussi opter pour un 4-3-3 mais sans vrai numéro 9. Un onze qui devrait être le suivant : Ederson, Cancelo-Dias-Stones-Walker, Rodri-Gundogan- De Bruyne, Foden- Bernardo Silva- Mahrez.

18h00 | Suivez avec nous l'avant-match de PSG-Manchester City

C'est le grand jour pour le Paris Saint-Germain ! Ce mercredi soir, le club de la capitale affronte Manchester City en demi-finale aller de l'UEFA Champions League. Ce premier acte aura lieu au Parc des Princes, où les hommes de Mauricio Pochettino voudront s'imposer et se rapprocher un peu plus d'une place en finale. Toutefois, les Citizens ne l'entendront pas de cette oreille, eux qui visent une victoire dans cette épreuve reine. Le coup d'envoi de cette affiche de gala est prévu à 21 heures. Rendez-vous sur notre site pour suivre cette rencontre en live commenté.