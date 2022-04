Le groupe de l'OL pour l'Olympico

L'Olympique Lyonnais a dévoilé ce samedi soir le groupe convoqué par Peter Bosz pour le déplacement à l'Orange Vélodrome où il affrontera son rival, l'Olympique de Marseille, pour le 102e Olympico en championnat.

Et pour ce match de clôture de la 34e journée, l'entraîneur néerlandais pourra compter sur le retour dans le groupe d'Anthony Lopes, absent lors de la victoire à Montpellier. Jason Denayer et Maxence sont toujours aux soins et seront absents de ce choc du championnat.