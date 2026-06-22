Mercato : l’attitude de Michael Olise fait totalement paniquer le Bayern Munich

Michael Olise a une personnalité qui détonne dans le milieu du ballon rond. Mystérieux et très discret en dehors des terrains de football, le Français préfère s’exprimer balle au pied avec un certain talent, il faut l’avouer. Mardi dernier, il en a de nouveau fait la preuve en régalant Kylian Mbappé face au Sénégal (3-1). Ce soir, l’ancien joueur de Crystal Palace compte bien peaufiner sa relation avec le capitaine des Bleus face à l’Irak. Une collaboration que beaucoup aimeraient voir également en club. Surtout Florentino Pérez, président du Real Madrid tombé sous le charme d’Olise. Selon plusieurs médias ibériques, c’est bien le joueur du Bayern Munich qui est le Galactique qu’il a promis de recruter lors des dernières élections présidentielles à Madrid.

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Une grande partie de poker menteur

Pourtant, c’est à l’Atlético de Madrid qu’il a fait une offre de 150 M€ pour recruter Julian Alvarez. Cette proposition refusée ne serait, en réalité, qu’un subterfuge car c’est bien le Français qu’il veut acheter cet été. Seul hic, le Bayern Munich n’est pas vendeur. Du moins pas publiquement. Les dirigeants bavarois ont fait savoir qu’ils ne le vendraient pas même pour 200 M€. Pour plus d’argent, c’est une autre histoire. Bild a expliqué que les pensionnaires de l’Allianz Arena ouvriront la porte si une offre de plus de 220 M€ arrivaient à Munich. L’idée serait de battre le record de transfert de Neymar Jr au PSG. Le Brésilien avait été vendu pour 222 M€. Mais durant le week-end, le Real Madrid a calmé tout le monde en publiant un communiqué de presse sur l’international tricolore.

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« Face aux informations publiées dans divers médias concernant un supposé intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Olise, le Real Madrid C. F. souhaite préciser qu’il n’a entretenu aucun contact direct ou indirect avec ledit joueur, ses représentants ou des personnes de son entourage. Le Real Madrid tient également à souligner l’excellente relation institutionnelle qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la diffusion de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité.» Le clan Olise en a fait de même auprès du Bayern Munich selon Sky Germany. Le média allemand a ajouté que les Bavarois travaillent d’ailleurs à la prolongation du joueur sous contrat jusqu’en 2029.

Le Bayern Munich est déboussolé face à Olise

Hier, Mundo Deportivo a tout de même assuré que le Real Madrid suit toujours bien cette piste et que le communiqué publié n’avait pour objectif que de se protéger d’une éventuelle plainte des Munichois. Ce lundi, c’est reparti pour un tour avec des nouvelles informations fraîches venues d’Allemagne cette fois-ci. Kicker confirme que le Bayern Munich souhaite prolonger au plus vite le bail de son joueur. D’autant que le club allemand est conscient qu’il mérite un salaire plus conforme à son statut, surtout après avoir prolongé Jamal Musiala qui empoche un salaire disproportionné. L’idée serait qu’il touche environ 25 M€ par an. Mais le très sérieux média allemand ajoute que Michael Olise a rejeté une première demande informelle de prolongation de la part du club en début d’année et qu’il n’a toujours pas encore fait connaître sa position.

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De plus, Kicker, qui a consulté des sources au sein du club, précise que le Bayern Munich est un peu désarçonné par le Français. Un joueur « très difficile à cerner et insaisissable ». Outre son attitude, la suppression de ses photos sous le maillot munichois sur ses réseaux sociaux personnels sèment la confusion et la panique au sein du club allemand. Tout cela ne rassure pas le Bayern, qui va devoir avoir les nerfs et les reins solides cet été pour conserver son joueur arrivé il y a maintenant deux ans en Bavière. Mais le Real Madrid compte bien remporter cette partie de poker menteur et s’offrir un nouveau Galactique. Sans doute le meilleur joueur français du moment. Didier Deschamps, lui, peut déjà compter sur Olise et Mbappé ce soir face à l’Irak. Un vrai luxe que n’a pas (encore?) le Real Madrid.