Kylian Mbappé reçoit un prestigieux trophée avant le Ballon d’Or

À quelques jours de la très attendue cérémonie du Ballon d’Or 2026 où le suspense reste absolument entier, une autre distinction de très grande envergure vient de livrer son verdict. Institution incontournable depuis cinquante ans, le célèbre Onze d’Or, remis chaque année par le magazine Onze Mondial, a dévoilé l’identité de son grand vainqueur. Historiquement soulevé par des légendes absolues du ballon rond telles que Michel Platini, Diego Maradona, Zinédine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba ou encore Karim Benzema et Lionel Messi, ce prix prestigieux possède la particularité de donner le pouvoir absolu aux supporters, puisque le lauréat est exclusivement désigné par les votes du public à travers le monde.

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Et pour cette édition 2026, les votants ont fait un choix net et sans aucune bavure : c’est Kylian Mbappé (27 ans) qui rafle la mise et s’assoit sur le trône ! Le capitaine de l’Équipe de France, devenu récemment la nouvelle égérie phare de la marque suisse On et qui vient de marquer un bien joli but face à Séville ce dimanche soir, a littéralement écrasé la concurrence en récoltant 48,2 % des suffrages loin devant Joao Neves (11,9 % des votes).

Une victoire acquise haut la main qui lui permet de devancer très largement le maître à jouer du PSG Khvicha Kvaratskhelia (10,8%), le prodige barcelonais Lamine Yamal (9,7%), ainsi que le buteur du Bayern Munich Harry Kane (4,4%) et Michael Olise (2,9 %). Avec ce sacre majuscule, l’attaquant tricolore succède au palmarès à son ancien coéquipier Ousmane Dembélé, lauréat l’an dernier, et s’offre une magnifique mise en bouche avant le grand verdict final du Ballon d’Or.