Les confidences de Mesut Özil sur José Mourinho et Pep Guardiola

En tirant sa révérence ce mercredi, Mesut Özil a rappelé à quel point il avait été un joueur exceptionnel tout au long de sa carrière. Notamment au Real Madrid. Mais le meneur de jeu allemand aurait pu ne jamais rejoindre la Maison Blanche en 2010. Dans une longue interview accordée à Marca, le néo-retraité de 34 ans a révélé qu’il aurait pu atterrir chez le rival catalan. Les stratèges des équipes respectives à l’époque, José Mourinho et Pep Guardiola, ont eu un rôle déterminant ce transfert.

« J’ai dû choisir entre Madrid et Barcelone et, à la fin, ce n’était pas une question d’argent. Je ne sais pas si c’est connu, mais c’est Mourinho qui a fait la différence. Il m’a fait visiter le Bernabeu et m’a montré tous les trophées qu’ils avaient remportés, ce qui m’a donné la chair de poule. La visite à Barcelone a été beaucoup moins excitante, la chose la plus décevante étant de savoir que Guardiola n’avait pas pris la peine de me rencontrer. Et dire que j’aimais beaucoup leur style de jeu et que je me serais bien imaginé avec eux, mais Madrid a vraiment tout fait… Mourinho a été le facteur le plus important pour me convaincre que la décision était claire, cent pour cent Madrid. »

